Molde kommune: – Du får innkalling til vaksinering

– Vi sender ut SMS når det er klart for vaksinering, så må man svare på meldinga for å bekrefte timen, forteller kommuneoverlege Cato Innerdal. Han legger til at de som ikke har mobiltelefon vil bli kontaktet på annet vis for å få tildelt time.

Det opplyser Molde kommune via ei pressemelding fredag ettermiddag.

Det er Kommunenes Sentralforbund som henter ut navnene på vegne av kommunen fra Skatteetatens lister.

– Disse listene bruker vi for personene over 65 år. I tillegg vil personer mellom 18 og 64 år som har utvalgte sykdommer få SMS med innkalling. Dette er data vi henter fra legejournalene, forteller kommuneoverlegen.

Han understreker at ingen skal kontakte fastlege for koronavaksine. Du trenger heller ikke legeerklæring.

– Dette er lister som blir uthentet basert på nasjonalt utviklede dataverktøy, og fastlegene har ikke direkte påvirkning på disse listene, sier Innerdal.

Avtale om sted for massevaksinering

Molde kommune har nå inngått leieavtale med Angvik Eiendom om leie av deler av Moldehallen til massevaksinering.

– Vi har inngått leieavtale om å bruke Molde turnforenings gamle lokaler i 5. etasje i Moldehallen til vaksineringa, sier Innerdal.

Ellers skal det gamle kommunehuset i tidligere Midsund kommune og Nessethallen i Eidsvåg brukes.

Vaksinerer hjemmeboende neste uke

I uke 3 blir vi ferdige med første dose til alle på sjukehjem og omsorgssenter, og kan begynne med hjemmeboende over 85 år. Først ut her er de som bor i tidligere Midsund kommune.

Her er det satt av 42 vaksiner.

I tillegg begynner vaksineringa av helsepersonell som jobber på legekontor og på teststasjon. I første omgang 18 vaksiner.

Vaksinetelefon

I neste uke åpner Molde kommune en egen vaksinetelefon. Nummeret blir offentliggjort når alt er klart.

– Vi håper at folk sjekker nettsidene til Molde kommune for informasjon, og også nasjonale nettsider før de ringer det nummeret, sier kommunelegen.