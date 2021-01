Bertheussen dømmes for angrep på demokratiet

Nyheter

Dommen falt i Oslo tingrett fredag. Straffen er noe lavere enn aktors påstand, som var på to års fengsel.

55 år gamle Bertheussen sto i fjor høst tiltalt for åtte tilfeller av trusler mot daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), hans partifelle og regjeringskollega samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannen hennes, stortingsrepresentant, Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Bertheussen har hele tiden nektet straffskyld og kritisert PST for ensidig etterforskning. Påtalemyndigheten har imidlertid argumentert for at det ikke kan være tvil om at 55-åringen er den eneste som kan ha hatt motiv, anledning og mulighet til å gjennomføre de påtalte handlingene.

Sentralt i saken står det faktum at Bertheussen var svært opprørt over at huset som hun og daværende justisminister Tor Mikkel Wara bor i på Røa i Oslo, var blitt filmet, og opptaket ble brukt i teateroppsetningen «Ways of Seeing» på Black Box høsten 2018. Bertheussen protesterte mot bruken, og det var etter dette at de mange hendelsene mot boligen i Vækerøveien begynte å inntreffe.

I flere måneder etterforsket politiet sakene uten å finne noen mulige mistenkte. Først etter at Wara og Bertheussens bil ble antent natt til 10. mars 2019 begynte etterforskerne å fatte mistanke til at det var noen i familien som ble rammet av truslene, som også sto bak. Fire dager senere ble Laila Anita Bertheussen siktet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og tatt inn til avhør.