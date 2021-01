Nyheter

Molde/Ålesund: – Resultatene er alvorlige og bekymringsfulle, sier Karen Vikanes Bjelland, leder for Politiets Fellesforbund (PF) i Møre og Romsdal, om at 4,9 prosent, eller 23 medarbeidere, ble utsatt for ulike typer seksuell trakassering i løpet av det siste året.