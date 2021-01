For Ingvild er det hjul året rundt – uansett vær og føre

Nyheter

Vi er altså på veg opp Nordbyen i bil. Full snøstorm, sporete, såpeglatt - og elendig sikt. Vi legger merke til at det er flere som sykler i disse forholdene, og stusser litt over det. Og når vi oppdager en slags sykkelbuss på veg opp Olav Oksviksveg, med to skolebarn som passasjerer, er det bare å finne første ledige parkeringsplass. Hvem er dette? Og hvorfor sykkel når det er forhold som minner om Jan Mayen?