Nyheter

– Vi er veldig glad og fornøyd med at Frank Sve ser viktigheten av Langfjordforbindelsen. Fylkesveg 64 som går mellom Åndalsnes via Molde og Hustadvika til Kristiansund er, sammen med E136 gjennom Romsdalen, en viktig del av eksportaksen mellom Møre og Romsdal og Østlandet. Andelen tungtransport på ferjestrekningen Sølsnes-Åfarnes dokumenterer til fulle viktigheten for næringslivet. En av hovedutfordringene for Langfjordforbindelsen er at fylkeskommunen prioriterer fergeavløsning for de strekningene som er dyr å drifte på grunn av lav trafikk – ikke de strekningene som har høy trafikk og som gir best total samfunnsøkonomi å realisere. Håper at dette er et signal fra Frank Sve om at han i framtida ønsker å prioritere de viktigste sambandene som gir redusert reisetid for flest mulig trafikanter. Dette vil ha stor betydning for næringslivet! sier Alf Reistad.