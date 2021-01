Prosjektdirektøren i Statens vegvesen avviser at Møreaksen-planlegging går ut over andre riksvegprosjekt

– Grunnløs kritikk fra Sve

– Det er ikke grunnlag for å kritisere Statens vegvesen for planlegging av vegprosjektene her i fylket. Vi arbeider på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og med bevilgningene Stortinget gir, sier prosjektdirektør Ove Nesje.