Nyheter

MOLDE: – Som leietaker er man sårbar når utleier endrer planene. Jakub og Joanna er et godt eksempel på det, som vi har sett ramme flere familier. For barnefamilier spesielt, betyr det mye å slippe å flytte fra nettverket i barnehage- og skolekrets. Derfor er de en ekstra prioritert gruppe for startlån, forteller Prodan, hos kontor for tildeling og koordinering (KTK) i Molde kommune, til Romsdals Budstikke.