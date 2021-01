Fredag: To nye smittede i Molde

Nyheter

Molde kommune fikk seint torsdag kveld melding om to nye positive covid-19-tilfeller.

Ingen av dem har koblinger til idrettsmiljøene eller annen smitte som kommunen er kjent med fra før, opplyser Molde kommune i en oppdatering fredag morgen.

Arbeidet med smittesporing pågår fortsatt.

Det omtalte smittetilfellet torsdag, der en fotballtrener i Træff fortalte at han hadde testet positivt, utløste såkalt midlertidig karantene for 40 tenåringer. Dette er ungdommer på to Træff-lag, men de er ikke regnet som nærkontakter av treneren, og karantenen er derfor kun midlertidig.

– Kommunen har mottatt mange av prøvesvarene fra de 40 spillerne på Træff, og så langt er alle negative, opplyser assisterende kommunedirektør Britt Rakvåg Roald fredag morgen.

Den midlertidige karantenen for samtlige av spillerne opprettholdes til alle svarene foreligger, understreker kommunen.

I alt er 757 personer blitt testet i løpet av den første uka på nyåret. Kommunen har fredag morgen 41 rapporterte tilfeller av korona så langt i 2021.