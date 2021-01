Verdensledere fordømmer blodig opprør i Washington

Nyheter

USA er ett av de lengstlevende demokratiene i verden, men scenene som utspilte seg i Washingtons gater onsdag viser hvor skjørt det amerikanske demokratiet er blitt.

– Det vi nå ser fra Washington, er et helt uakseptabelt angrep på demokratiet i USA. President Trump har ansvaret for å stoppe dette. Skremmende bilder, og utrolig at dette er USA, skriver statsminister Erna Solberg på Twitter.

Hun er en av flere verdensledere som har fordømt angrepet på Kongressen og uttrykt sjokk over at det kunne skje. Minst fire personer mistet livet og Kongressen måtte evakueres da Joe Bidens valgseier skulle sertifiseres.

– Sjokkerende scener i Washington DC. Utfallet av dette demokratiske valget må bli respektert, tvitrer Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Europeiske ledere bekymret

Storbritannias statsminister Boris Johnson sier det var skammelige scener som utspilte seg.

– USA står for demokrati verden rundt, og nå er det viktig at det skjer en fredelig og velordnet maktoverføring, skriver Johnson.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen kaller bildene fra Washington forferdelige.

– Ekstremisme, polarisering og vold er aldri veien framover, sier den danske statsministeren.

EUs utenrikssjef Josep Borrell kaller det et angrep på USAs demokrati.

– For verdens øyne er det amerikanske demokratiet tilsynelatende under angrep i kveld, skriver han på Twitter.

– Vil ikke gi etter for volden

Frankrikes president Emmanuel Macron stiller seg bak sine amerikanske brødre på den andre siden av Atlanterhavet.

– Vi vil ikke gi etter for volden til de få som vil utfordre demokratiet. Det som skjedde i dag i Washington er ikke amerikansk, sier Macron.

– Jeg tror på styrken til det amerikanske demokratiet. Den nye presidenten, Joe Biden, vil beseire dette øyeblikket av spenning og forene det amerikanske folket, skriver Spanias statsminister Pedro Sánchez på Twitter.

FNs generalsekretær António Guterres sier uroen i Washington gjør ham trist. Han ber om respekt for USAs demokratiske prosesser.

– Under slike omstendigheter er det viktig at de politiske lederne ber sine tilhengere om å avstå fra vold, samt å respektere de demokratiske prosessene og rettsreglene, sier Guterres via sin talsmann Stephane Dujarric.

Trump-venner protesterer

Indias statsminister Narendra Modi, som har vært en nær alliert av president Donald Trump, sier han ble urolig av å se bildene av opprør og vold i Washington.

– En fredelig maktoverføring må få fortsette. Den demokratiske prosessen kan ikke bli veltet av ulovlige protester, tvitrer den indiske lederen.

Også den slovenske statsministeren Janez Jansa, som har støttet Trump og nektet å gratulere Joe Biden med valgseieren, sier bildene fra Washington skremmer ham.

– Vi håper det amerikanske demokratiet er motstandsdyktig, har dype røtter og vil komme seg gjennom denne krisen. Demokratiet åpner for fredelige demonstrasjoner, men vold og drapstrusler, fra venstre eller høyre, er alltid galt, sier han.