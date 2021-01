Molde kommune begrenser sjukeheimsbesøk

Nyheter

Molde kommune ber i en pressemelding sendt ut torsdag ettermiddag om at besøk på sjukeheimene i kommunen begrenses mest mulig. Bakgrunnen er de nasjonale rådene om å unngå besøk i private heimer.

– Alle våre sjukeheimer er åpne for besøkende, men vi er i gang med vaksineringen og vi må være ekstra forsiktige i tida framover for å unngå å få smitte inn i sjukeheimene før alle er ferdig vaksinert, sier kommunalsjef for helse og omsorg i Molde kommune, Tanja Thalén i pressemeldinga.

Besøk kan gjennomføres unntaksvis, og etter nærmere avtale med avdelingsleder.

– Kapasitet på avdelinga og den enkelte beboers helsesituasjon er forhold som vi da må vurdere, opplyser Thalén.

Får 80 doser i neste uke

Anmodninga gjelder fram til alle beboerne er ferdig vaksinert med andre dose. Tidspunktet for dette er ennå uklart.

– Så langt har kommunen fått bekreftet leveranser av 80 doser i neste uke, i tillegg til de 125 dosene som vi fikk denne uka, sier Thalén. Kommunen er ikke kjent med tilgangen på doser utover dette.

Gjeldende besøksrutiner ligger ute på Molde kommunes heimesider.