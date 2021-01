Fikk tilskudd til utlånssentral – nå kan kommunen bli nødt til å betale tilbake

Nyheter

I 2019 fikk Fræna kommune 250.000 kroner av Bufdir for å starte Fræna utstyrspool – en sentral for utlån av sport- og fritidsutstyr til barn og unge. Senere fikk kommunen ytterligere 50.000 kroner i tilskudd. Utstyrssentralen ble opprettet for å redusere de økonomiske barrierene som hindret en del barn og unge i å delta i ulike ferie- og fritidsaktiviteter.