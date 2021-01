Heidi Nilsen ny leiar - også profilerte næringslivsfolk frå Romsdal inn i styret

Nyheter

For å sikre ei god og effektiv prosjekteigarstyring av SNR-prosjektet, har adm. dir. i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke, bedt viseadm. dir., Heidi Nilsen, om å gå inn som ny leiar for prosjektstyret for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, skriv Helse Møre og Romsdal i ei pressemelding onsdag ettermiddag.