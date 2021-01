Nyheter

Regjeringen holder pressekonferanse om koronasituasjonen

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) inviterer til nok en ny pressekonferanse for å orientere om situasjonen knyttet til koronautbruddet i Norge. Pressekonferansen starter klokka 14.00.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, vil også være til stede.

Valgresultatet i Georgia kan komme

Allerede i morgentimene kan det være klart hvem som har fått flest stemmer ved senatsomvalget i Georgia. Med 95 prosent av stemme talt, er det nær dødt løp.

Demokratene Raphael Warnock og Jon Ossoff kjemper mot de republikanske senatorene Kelly Loeffler og David Perdue for å vinne plassene i Senatet. Utfallet kan få mye å si for påtroppende president Joe Bidens muligheter til å få gjennomført valgløftene sine.

Moderna-vaksinen kan bli godkjent for bruk i EU og Norge

Den europeiske legemiddelmyndigheten EMA ventes å godkjenne det amerikanske Moderna-konsernets koronavaksine onsdag. Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergstrøm fortalte tirsdag at Norge innen utgangen av februar skal få 67.000 doser av vaksinen, og at Norge totalt har en avtale om 1,9 millioner doser.

Norge er allerede i gang med å vaksinere folk i risikogruppen med Pfizer og BioNtechs koronavaksine.

Kongressen godkjenner valgresultatet

Senatet og Representantenes hus trer sammen i et møte der de formelt mottar og teller stemmene i valgkollegiet som i desember valgte Joe Biden til president basert på valgresultatet i delstatene og i hovedstaden Washington, D.C.

Demokratenes kandidat fikk 306 av valgdelegatenes stemmer da de sa sitt i sine delstatsforsamlinger 14. desember.

Kausjonsmøte for Julian Assange

Det holdes en høring om hvorvidt Julian Assange kan løslates mot kausjon i Storbritannia. Mandag ble det avgjort at han ikke skal utleveres til USA, noe amerikanske myndigheter anket umiddelbart.

USA vil stille Assange for retten for spionasje og datainnbrudd etter lekkasjen av tusenvis av hemmeligstemplede amerikanske dokumenter for ti år siden.