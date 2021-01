– Helse Midt-Norges ansvar å skaffe mer penger

Helse Midt-Norge må sørge for å tilføre mer penger for å få bygget akuttsjukehuset på Hjelset, mener nestlederen i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug. – Samtidig må Helse Midt garantere at det ikke går ut over sjukehustilbudet i Ålesund og Volda, sier Listhaug.