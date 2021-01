Emilie (96) den første som fekk vaksine i Aukra:

– Eg gjer som doktoren seier!

Sjølv meiner Aukras første vaksinemottakar, Emilie Strønstad (96) at ho er så gammal at det ikkje er så nøye med vaksine. – Men eg gjer som doktoren seier og vil jo ikkje utsette meg for noko, legg ho til.