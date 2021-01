Disse forhandler nå om prisen på fellessjukehuset

Nyheter

På tampen av 2020 ble det brudd i forhandlingene om nysjukehuset siden Skanska krevde mye mer for å bygge enn Helse Møre og Romsdal har ramme til. Etter ønske fra Skanska har helseforetaket for andre gang gitt entreprenøren en siste frist til å komme med et lavere tilbud.