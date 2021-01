Jobber intensivt med smittesporing etter utbruddet - og tirsdag kommer korona-vaksina til Molde

Nyheter

Søndag ble det kjent at ytterligere 11 personer hadde testet positivt for korona i Molde. De er smittet fra to ulike kilder, hvor ni av dem er tilknyttet utbruddet i håndballmiljøet i Molde, mens to er smitta etter å ha hatt nærkontakt med smittede fra Kristiansund i løpet av jula.