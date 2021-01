Elleve nye smittetilfeller i Molde søndag

Nyheter

Elleve nye koronasmittede fra to ulike kilder er status i Molde i kveld. Kommunen har et pågående utbrudd i håndballmiljøet, samt to smittede som skyldes nærkontakt med personer fra Kristiansund.

Utbruddet i håndballmiljøet

Kommunen meldte i går om tre smittede håndballspillere tilknyttet Molde HK Elite. I dag har ytterligere ni personer med koblinger til dette miljøet testet positivt. En av de ni er aktiv spiller på Molde HK Elite. De smittede var allerede satt i karantene, men må nå i isolasjon etter at hurtigtester indikerte positive prøver tidligere i dag. Hurtigtestene er bekreftet positive i kveld.

En av de smittede arbeider i hjemmetjenesten ved Glomstua omsorgssenter. Brukere, pårørende og ansatte er blitt varslet. Åtte pasienter og tre kollegaer er satt i karantene og skal testes i morgen. En annen smittet er ansatt ved sjukehuset i Molde. Sjukehuset driver nå intern smittesporing. Det er ikke mistanke om at den ansatte er smittet på jobb.

Om lag 90 personer er så langt satt i karantene som følge av utbruddet i håndballmiljøet. Smittekilden er fremdeles ukjent.

Smitte fra Kristiansund

To personer er blitt smittet etter å ha hatt nærkontakt med smittede fra Kristiansund i løpet av julen. Smittetilfellene har utløst om lag 30 personer i karantene. Blant disse er det mange elever ved Molde videregående skole og Romsdal videregående skole.

Økt kapasitet på teststasjonen

– Vi har ikke full oversikt fordi vi fortsatt driver med smittesporing, men vi antar om lag 130 personer blir satt i karantene før nyttårshelgen er over, opplyser assisterende kommunedirektør Britt Rakvåg Roald. Teststasjonen ved Nøisomhed vil øke kapasiteten slik at alle som settes i karantene blir testet i morgen.

Følg de nye, nasjonale smittevernrådene

Oppblomstringen i Molde kommer samtidig med at regjeringen nå innfører nye, strenge tiltak for å hindre en ny smittebølge. Molde kommune ber innstendig om at alle følger rådene de neste 14 dagene. De nye tiltakene får blant annet konsekvenser for ungdomsskolene som går over til rødt smittevernnivå. Ungdomsskoleelevene skal uansett møte på skolen i morgen til vanlig tid.

Molde kommune har 14 registrerte tilfeller av koronasmitte på nyåret, og til sammen 128 tilfeller siden mars i fjor.

