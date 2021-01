Nyheter

Ingen funn natt til søndag

Letingen etter overlevende i leirskredet i Gjerdrum fortsatte uten stans hele natt til søndag. Det er ikke meldt om funn, og seks personer er fortsatt savnet.

– Beskjeden er at arbeidet fortsetter inntil annen ordre blir gitt, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til NTB.

En mann ble funnet død i skredområdet fredag, og ytterligere tre personer ble funnet døde lørdag ettermiddag og kveld.

Norge har passert 50.000 smittede

Det siste døgnet er det registrert 329 koronasmittede i Norge. Det er én mindre enn dagen før og 101 færre enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt natt til søndag registrert 50.266 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. 127 koronapasienter var lørdag innlagt på sykehus. Det var én flere enn dagen før.

17-åring pågrepet i Oslo mistenkt for ransforsøk

En 17 år gammel gutt ble like før midnatt pågrepet mistenkt for å stå bak et ransforsøk ved Solli plass i Oslo.

Politiet fikk ved 23-tiden melding fra en 29 år gammel mann som fortalte at han var blitt truet med kniv og utsatt for et ransforsøk i Observatoriegata. 29-åringen tok beina fatt og løp fra ransmannen.

Politiet pågrep den mistenkte kort tid etter.

Smitterekord i USA: – Vi er på et kritisk tidspunkt

Koronaviruset fortsetter å spre seg i USA i 2021. I natt kunne myndighetene melde om det høyeste antallet smittetilfeller på ett døgn i pandemien. Mens det er påvist over 277.000 nye smittetilfeller i USA det siste døgnet, nærmer landet seg 350.000 koronarelaterte dødsfall, melder AFP.

– Vi er på et virkelig kritisk tidspunkt, sier smittevernrådgiver Anthony Fauci til CNN.

Larry King på sykehus med korona

I natt ble det kjent at TV-personligheten Larry King (87) er innlagt på sykehus i Los Angeles med koronasykdom. Han har hatt flere helseproblemer de siste årene.