Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå

– Bruk av rødt nivå i skolene i områder med høyt smittenivå har vist seg å fungere godt for å begrense smitte, og smittetallene gikk kraftig ned for 13- til 19-åringer i ukene etter at rødt nivå ble innført i deler av landet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Regjeringen ber også kommuner med høyt smittepress vurdere om de skal gå over til rødt nivå også i barnehager og barneskoler.

Tiltaket gjelder i første omgang til 18. januar.

Dette betyr rødt nivå for ungdomsskolen, ifølge Udir:

Ingen syke skal møte på skolen God hygiene og forsterket renhold Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele klasser inn i mindre kohorter

Kohortene bør ha faste klasserom

Ansatte bør komme til klasserommet

Tilstrebe en meters avstand mellom elever/ansatte

Unngå trengsel og store samlinger

Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Rødt nivå på videregående skoler:

Ingen syke skal møte på skolen God hygiene og forsterket renhold Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele inn elever i mindre grupper

Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner

Unngå trengsel og store samlinger

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever