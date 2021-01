Politimann i sivil tipset om promillekjører

Nyheter

Han sikter til hendelsen på Skjevik i Molde kommune like før klokken 18.00 lørdag ettermiddag: En politimann i sivil var på handletur da han dro kjensel på en bilfører som svingte inn foran butikken. Politimannen visste at mannen ikke hadde førerkort, og mistenkte også at det var promillekjøring inne i bildet. Han tok derfor kontakt med mannen og kunne raskt konstatere at her luktet det alkohol. Politimannen ringte dermed opp kollegaer i en patrulje ikke langt unna som raskt kom og anholdt mannen, og tok han med for blodprøvetaking.