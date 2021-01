Nyheter

Årets nyttårsbarn kom 12 minutter inn i det nye året

En jente kom til verden på Ullevål sykehus i Oslo bare 12 minutter etter midnatt natt til 1. januar 2021.

– Hun ble født på Føde A på Oslo universitetssykehus Ullevål, forteller kommunikasjonsrådgiver Anders Bayer ved sykehuset til NTB.

Føde/Barsel A er en kombinert føde- og barselseksjon med cirka 3.250 fødsler per år. Det tilsvarer vel 5 prosent av de årlige fødslene i Norge.

557 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 557 koronasmittede i Norge. Det er 175 færre enn dagen før, men 81 flere enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt natt til fredag 1. januar 2021 registrert 49.567 koronasmittede personer her i landet. 140 koronapasienter var torsdag innlagt på sykehus. Det var fem færre enn dagen før.

15 festdeltakere i Kongsberg bøtelagt

Rundt 15 festdeltakere i Kongsberg er bøtelagt etter at politiet fikk melding om «vill vest»-tilstander på en fest. Politiet rykket ut til Efteløt i Kongsberg like etter midnatt etter meldinger om «fyrverkerioppskyting i alle retninger» og ulovlig snøskuterkjøring.

– Festeier får 10.000 kroner i bot og hver deltaker 5.000 kroner. En snøscooter er beslaglagt, opplyser politiet.

Telemarking feiret nyttår med rifleskudd på terrassen

En mann i Porsgrunn kan vente seg en skarp reaksjon fra politiet etter at han feiret nyttår ved å skyte med rifle fra terrassen.

– Vi fikk telefon fra naboer i Eidanger om at en mann i 40-årene brente av flere rifleskudd fra terrassen og rykket ut, forteller operasjonsleder Trond Egil Groth i Sørøst politidistrikt til NTB.

Politiet beslagla flere skytevåpen på stedet.

Vill nyttårsfeiring i Sverige – avstandsfeiring verden rundt

I Sverige varslet politiet om ellevill nyttårsfeiring og svært mange telefoner inn til nødetatene. Det kom meldinger om at folk skjøt med raketter mot både folk og bygninger, og innen klokken 1 hadde politiet fått 357 meldinger om fyrverkeri-relaterte hendelser. Det er over 100 mer enn på samme tid i fjor.

I resten av verden ble nyttårsaften stort sett feiret med god sosial avstand, og et håp om et annerledes 2021. Men det var unntak. I New Zealand, som er smittefritt, kunne folk feire og dele ut nyttårsklemmer og kyss som før.