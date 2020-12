Trafikkuhell i Eidsvåg

Nyheter

Det melder 110-sentralen i Møre og Romsdal på Twitter like før klokka 21.30 nyttårsaften.

Uhellet skjedde ved Teigset i Eidsvåg i Molde kommune. Det var bare føreren, en mann i 20-åra, i bilen, og vedkommende har kommet seg ut.

Brannmester Frank Austdal ved 110-sentralen forteller at det er veldig glatt på stedet, og at bilen har havnet på taket et stykke utenfor vegen. Nødetater dirigerer trafikken, og det er full kontroll over situasjonen.

Føreren er oppegående og sjekkes av ambulansepersonell.