Tidslinje over leirskredet i Gjerdrum

Nyheter

* Øst politidistrikt mottar melding om skredet like før klokken 4 natt til onsdag 30. desember.

* Skredet, som er et kvikkleireskred, går i et større område på Ask i Gjerdrum kommune, som ligger like sør for Gardermoen.

* Ti personer er meldt skadd, med varierende skadeomfang. Ett av tilfellene karakteriseres som alvorlig.

* Etter først å ha meldt at det var usikkert om noen var savnet etter skredet, opplyste politiet onsdag ettermiddag at 26 personer ikke var gjort rede for. Tallet blir nedjustert en rekke ganger utover dagen og kvelden. Onsdag kveld får ti personer status som savnet.

* Statsminister Erna Solberg (H) og justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) besøkte Gjerdrum onsdag ettermiddag.

* 1.000 personer er evakuert, og det er varslet at ytterligere evakuering kan bli aktuelt.

* Letearbeidet blir betegnet som svært krevende, og redningsmannskaper får ikke gå inn fysisk ned i skredområdet.

* Det letes med helikopter, både med varmesøkende teknologi, samt med å lokalisere mobiltelefonene til de savnede.

* Både Forsvaret, Heimevernet, Sivilforsvaret og frivillige organisasjoner deltar i arbeidet. Et svensk kriseteam er også på plass.

* En hund ble klokken 1.43 natt til torsdag reddet ut fra skredområdet i helikopter. Dalmatineren Zajka blir dermed gjenforent med sine eiere som er evakuert fra området.

* Totalt skal det være 31 boenheter som er tatt av skredet, fordelt på ni bygg. I tillegg kommer seks garasjehus med fem garasjeplasser hver.

* Torsdag morgen ble en hund, en hundefører og en redningsmann fra et Sea King-helikopter sendt inn i skredområdet. Det ble foretatt søk rundt bygningsmasser uten resultat.

* Torsdag formiddag opplyste Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at det fremdeles er fare for at det kan gå nye kvikkleireskred i Gjerdrum.

* Ved 15-tiden torsdag raste en del av et nytt hus utfor kanten i skredområdet i Gjerdrum.

* Noen av husene som ble tatt av skredet, har flyttet seg opptil 400 meter.

* 46 personer ble i 17-tiden torsdag evakuert fra i alt 14 hus i et område som ligger ved Kokstad gård, rundt 2 kilometer nord for skredet i Ask. Årsaken er sprekkdannelser i grunnen.

* Politiet legger ved 19-tiden nyttårsaften ned forbud mot all bruk av fyrverkeri i en omkrets av 1 kilometer fra skredet i Gjerdrum.

* Torsdag kveld ba NVE beboere i Gjerdrum om å ikke være bekymret over nye skred. Samtidig ventes det at flere hus som ligger ved skredkanten vil rase ut i løpet av de nærmeste dagene.

* Ti personer har torsdag kveld fortsatt status som savnet etter skredet.