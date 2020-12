Fortsatt ingen funn av savnede etter Gjerdrum-skredet

Nyheter

Redningsarbeidet fortsatte i mørket i Ask i Gjerdrum kommune gjennom natten. Det er brukt både helikopter og droner gjennom natten. Det er også gjort søk med en hund nede i skredområdet, bekrefter politiet i 6-tiden torsdag morgen.

– Både hund, hundefører og redningsmann fra SeaKing har nå vært inne i rasområdet. Foretatt søk rundt bygningsmasser uten resultat, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

Det har også vært satt ut lytte- og observasjonsposter gjennom natten. Værforholdene på stedet gjør leteaksjonen vanskelig.

– Vi har søkt med Sea King redningshelikopter og droner i hele natt, men det har dessverre vært resultatløst, sier operasjonsleder Karianne Knutsen i Øst politidistrikt til NTB like før klokken seks torsdag morgen.

Klokken 01.43 ble en hund som befant seg i skredet, reddet ut via helikopter. Dalmatineren ved navn Zajka skal nå gjenforenes med sine eiere

Torsdag morgen vil leteaksjonen bli trappet opp.

Norges største

Leirskredet i Gjerdrum er blant de største i Norges historie.

Kvikkleireskredet gikk i morgentimene mens det fortsatt var mørkt, og det var på kvelden fortsatt bevegelse i skredet som er 700 meter langt og 300 meter bredt, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Senest ved 23-tiden onsdag ble et rekkehus og en tomannsbolig tatt av skredet og raste ned. Det har vært litt forvirring om hvor mange bygg som er tatt av raset, men det skal dreie seg om totalt ni bygg med til sammen 31 boenheter. I tillegg kommer seks garasjehus med fem garasjeplasser hver.

Blant de ti personene det ikke er redegjort for, er det både menn og kvinner i forskjellige aldre, samt barn.

Politiet: Trolig folk i skredområdet

Letemannskaper leter fortsatt etter overlevende, ikke omkomne, men betegnet de ti som savnet onsdag kveld.

I utgangspunktet var det 26 personer som ikke var gjort rede for, men tallet er blitt nedjustert flere ganger.

Blant de 16 som i løpet av dagen meldte seg, var flere bortreist, og noen hadde også klart å komme seg ut fra området på egen hånd, men hadde manglende kommunikasjonsmuligheter.

Politiet sier det med stor sikkerhet befinner seg folk i skredområdet. Det kan være både flere og færre personer i skredområdet enn de ti savnede. Politiet tar høyde for at personer som de ikke kjenner til nå, kan være i skredområdet.

Krevende mørke

Politiet meldte om hendelsen for første gang klokka 5.18 onsdag morgen. Hjelpemannskaper var selv overveldet da dagslyset kom og avslørte hvor omfattende skredet var.

Bilder fra stedet viser flere hus som ligger nede i et stort krater som skredet har skapt. Flere boliger står tett inn mot kraterkanten, og i løpet av dagen har flere bygninger rast utenfor. Været var krevende store deler av onsdagen.

Mørket gjør leteaksjonen vanskelig, men politiet har jobbet med å lyssette stedet.

Omfattende redningsaksjon

Alle nødetatene har vært tungt til stede i området. Hjelp er tilkalt fra Forsvaret, Heimevernet, Sivilforsvaret og frivillige organisasjoner.

Et svensk kriseteam er sendt til Gjerdrum for å bidra i letingen etter savnede i skredområdet og sikre bygninger. Danmark har også tilbudt hjelp, men norske myndigheter har foreløpig sagt nei.

Norges fremste eksperter har jobbet med å få oversikt over leirskredet, omfanget og risikoen i Gjerdrum. NVE sendte geologer til stedet allerede natt til onsdag for å bistå politiet.

Det indre skredområdet er kun tilgjengelig med helikopter, og Sea King-helikopter har hele dagen svevet over og bistått. Flere personer er heist opp fra skredmassene og hjulpet ut av området fra luften. Varmesøkende kameraer har reddet liv onsdag, ifølge politiet.

Katastrofe

Skredulykken har gjort dypt inntrykk på kongefamilien.

– I en situasjon som fremdeles er uoversiktlig, sender jeg et inderlig håp og min varmeste omtanke til alle som er rammet av katastrofen, sa kong Harald i en uttalelse onsdag kveld.

Statsminister Erna Solberg (H) var tidligere på dagen på stedet sammen med justisminister Monica Mæland (H).

– Det er en dramatisk opplevelse å være her og se bilder fra skadestedet og hele skredet og selvfølgelig kunnskapen om at det er flere man ikke har gjort rede for ennå, sa Solberg.

Både Solberg og politiet omtaler skredet som en katastrofe.

– Sannsynligvis er det et av de største skredene vi har hatt og med de største konsekvensene, sa Solberg.

1.000 evakuert

Til sammen er ti personer blitt fraktet til sykehus og legevakt etter skredet, men ingen av dem er hardt skadd.

Rundt 1.000 personer er så langt blitt evakuert.

En tydelig beveget Gjerdrum-ordfører, Anders Østensen (Ap), sa onsdag kveld at han håpet at mange av de savnede er ute på reise, på hytta eller lignende.

– Vi er jo ikke et stort sted, så det er klart at dette preger oss. Sjansen for at vi kjenner mange av dem som er berørt, er jo stor, sa han.

Gjerdrum kirke holdt åpent onsdag kveld. Kirken kommer til å være åpen de nærmeste dagene og prester være tilgjengelige for samtaler.

– Vi ber og håper for dem som er rammet, de savnede og for dem som deltar i hjelpearbeidet og krisehåndteringen, sier biskop Atle Sommerfeldt.