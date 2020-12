Sjukehusgnierne og Gulldassen

Når noe skal brukes 24 timer i døgnet i minst 60 år, hvor smart er det å velge billigste kvalitet? I 2.200 dager har en haug med folk i helseforetakenes styrer og ledelse sammen med planleggere opptrådt som gniere for å få det nye fellessjukehuset billigst mulig. Gnier-taktikken har fått millionene til å rulle i over seks år, uten at noe er bygget. Smart?