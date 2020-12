12 personer fortsatt ikke gjort rede for i Gjerdrum – katastrofearbeidet fortsetter i mørket

Nyheter

Minst 14 boliger ligger inne i det hardest rammede området etter jordskredet, som er 700 meter langt og 10–20 meter bredt, ifølge politiet.

Flere personer er i løpet av dagen blitt heist opp i helikoptre fra rasmassene, men i 18.30-tiden var fortsatt 12 personer ikke gjort rede for.

Friske, uthvilte mannskaper kommer nå på etter at mørket har senket seg, sier innsatsleder Roger Pettersen i Øst politidistrikt.

Mørket gir utfordringer

Politiet legger nå planer for kvelden og natten, og arbeidet fortsetter i mørket. Det gjør redningsarbeidet mer utfordrende, sier Pettersen.

Bilder fra stedet viser flere hus som ligger nede i et stort krater som skredet har skapt. Flere boliger står tett inn mot kraterkanten, og i løpet av dagen har flere bygninger rast utenfor.

Politiet tror det kan være folk i skredområdet, men redningsmannskapene kommer seg kun inn fra lufta. Så langt er det ikke gjort noen funn, og ingen er bekreftet omkommet.

– Det er håp, og vi leter etter overlevende, sa Pettersen i 16.30-tiden onsdag.

700 evakuert

Det var først da dagslyset kom onsdag morgen, at det fullstendige omfanget av katastrofen begynte å vise seg for redningsmannskapene.

– De som jobbet her i natt, var overveldet da de så bildene fra dagslys, sier Pettersen.

Politiet sendte ut sin første melding om skredet klokka 5.18. Alle nødetatene er tungt til stede i området. Hjelp er tilkalt både fra Forsvaret, Heimevernet, Sivilforsvaret og frivillige organisasjoner.

700 personer er evakuert fra området rundt, deriblant et sykehjem med koronautbrudd – noe som har gjort innsatsen ekstra krevende.

– Flere blir evakuert. NVE definerer et større område som utrygt. Det er sendt ut SMS-varsler, og folk som bor lenger inn mot Ask sentrum vil bli evakuert. Det ligger an til at 1.500 blir evakuert, sier ordfører Anders Østensen til NRK.

Folk som oppholder seg i Gjerdrum, kan nå markere seg som trygge gjennom Facebooks sider for kriserespons. Der kan man også blant annet søke opp venner i området og spørre dem om de er trygge.

Ti skadd

Til sammen har ti personer blitt fraktet til sykehus og legevakt etter skredet, men ingen av dem er hardt skadd.

– De har vært i leilighetene, og noen har også blitt funnet i området hvor det har vært skred, sier innsatsleder for helse Hans Kristian Jørgensen.

Han sier at flere personer er blitt løftet opp fra rasmassene med et Seaking-helikopter.

– De vi har funnet, er kalde i kroppen, sier han.

– Vi har fire pasienter som vi har kjørt til Ahus som er lettere skadd. Så har vi fem pasienter som er kjørt til legevakt. En pasient er kjørt til Ullevål og har hatt litt pusteproblemer, men den personen går det også greit med nå.

Statsministeren brifet

I flere av boligene i det hardest rammede skredområdet er det flere boenheter. Det dreier seg blant annet om flere firemannsboliger.

Svenske myndigheter har tilbudt hjelp etter leirskredet, men foreløpig har det ikke vært behov for det, opplyser statsminister Erna Solberg (H), som onsdag ettermiddag besøkte området sammen med justisminister Monica Mæland (H).

– Det er en dramatisk opplevelse å være her og se bilder fra skadestedet og hele skredet, og selvfølgelig kunnskapen om at det er flere man ikke har gjort rede for ennå, sa Solberg, som understreket at det ikke er sikkert at alle har vært hjemme da skredet gikk.

Gjerdrum kirke vil holde åpent fram til klokken 20 onsdag kveld, opplyser Borg biskop og bispedømme.

– Vi ber og håper for dem som er rammet, de savnede og for dem som deltar i hjelpearbeidet og krisehåndteringen, sier biskop Atle Sommerfeldt.

Fortvilte mennesker

Politiet forteller om kaotiske forhold de første timene etter hendelsen. Flere av nødmeldingene har vært svært dramatiske.

– Bygninger, takplater og konstruksjoner har kollapset. Vi har fått meldinger fra fortvilte mennesker som har ringt til politiets nødtelefon og har sagt at hele huset er i bevegelse, og at de ligger under takplater og isolasjon. Så det er selvfølgelig dramatiske meldinger, og hendelsen er særdeles alvorlig, sa innsatsleder Roger Pettersen på en pressebrifing klokken 10.

Norges fremste eksperter har i flere timer jobbet med å få oversikt over leirskredet, omfanget og risiko i Gjerdrum.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte geologer til stedet natt til onsdag for å bistå politiet. Regionleder Toril Hofshagen I NVE sier at skredet fremdeles pågår, og at det er fare for at flere hus kan rase ut.

– Det er fortsatt avskallinger, og det er ikke kontroll, sier hun om raset som startet natt til onsdag.