Torsdag smeller det ved midnatt – og du kan se det på Rbnett!

Nyheter

Daglig leder ved Krohn pyroteknikk, Claus Ivar Krohn, lover spektakulært fyrverkeri fra fjorden midt mellom Molde sentrum og Moldeholmen.

Årets nyttårsaften i Molde kan bli mer spektakulært enn noen gang Årets nyttårsaften kan bli mer spektakulær enn noen gang. I et fellesfyrverkeri – midt ute i havnebassenget – loves tidenes show som kan ses fra store deler av byen.

– Vi er i rute, forsikrer han. Fyrverkeriet er pakket og utstyret blir gjort klart i løpet av dagen. Nyttårsaften samles et team på fem for å rigge seg klare til oppskyting fra midnatt.

Større enn planlagt

I utgangspunktet skulle fyrverkeriet dekke 8000 kvadratmeter av luftbildet. Krohn pyroteknikk kjører på med enda større effekter – de største med et luftbilde på 12.000 kvadratmeter.

– Det ser folk selv om de er nærsynt, ler Krohn. Han sier at alle som ser holmene vil kunne se fyrverkeriet hjemmefra. De fleste av byens innbyggere, for eksempel de som er bosatt på Fuglset, Solbakken, Hatlelia, Bjørset, Kringsjå og Nordbyen, vil ha god sikt.

Lovart Aqua Logistics stiller med båt og lekter. Logistikkproblemer har ført til at den opprinnelige lekteren blir byttet ut med en større en, på hele 13 x 43 meter.

– Da meldte Geir Øye AS seg – de stiller med en ekstra båt for å håndtere den store lekteren, sier Krohn.

Rbnett publiserer video fra Molde Live

– Vi synes initiativet med felles nyttårsfyrverkeri i Molde var så bra at vi har engasjert Molde Live til å filme hele oppskytingen. Jeg tror det kan bli en spektakulær video, og vi vil publisere den på Rbnett på formiddagen første nyttårsdag. Mer som en pangstart på det nye året, kan du si, sier nyhetsredaktør Torill Skuseth.

I et år som 2020 er det spesielt hyggelig for Budstikka å kunne bidra med publisering.

– I et vanlig år ville nok mange tatt turen til sentrum for å se på fellesfyrverkeriet. Men i den tiden vi er inne i – der vi ikke skal stimle sammen i store folkemengder, men heller holde avstand – så synes vi det er ekstra kjekt å kunne vise dette på Rbnett. Til de som ikke fikk sett det, eller til de som eventuelt vil se det på nytt, sier Skuseth.

– Stor takk til næringslivet

På fellesfyrverkeriets egen nettside er det listet opp hele 15 sponsorer. Krohn opplever et engasjert næringsliv i byen, og retter en stor takk til alle aktørene.

Blant privatpersoner har han opplevd en mer beskjeden deltagelse, men han mistenker at det er på grunn av at folk ikke er kjent med planene Krohn pyroteknikk har for nyttårsaften.

På Molde fellesfyrverkeri sitt Facebook-arrangement, Nyttårsfeiring 2020, har i overkant av 400 personer vist interesse. 141 privatpersoner har i skrivende stund bidratt via spleisen de har opprettet.

Fra sponsorer i næringslivet og spleis fra privatpersoner er det samlet inn nesten 130.000 kroner, 20.000 unna målet på 150.000 kroner.

Ønsker å fortsette

– Vi tar gjerne imot konstruktive tilbakemeldinger på Facebook-siden vår. Får vi mye positiv respons så vil vi fortsette neste år, forsikrer Krohn. Han sier at den responsen han har fått så langt har vært god, og flere har sagt at det er på tide at også Molde får fellesfyrverkeri på nyttårsaften.

– Husk korona!

Krohn understreker at de tar korona seriøst, og at de i utgangspunktet oppfordrer folk til å se på hjemmefra. Dersom folk likevel tar turen ned til sentrum, anbefaler han at de sprer seg utover og er nøye med avstand.

– Det skal være god sikt på hele strekka mellom ferjekaia og Seilet, forsikrer han.