Vakter og gjester slåss ved utested i Molde

Nyheter

Det var like før midnatt natt til søndag at politiet fikk melding om bråk utafor et utested i Molde sentrum.

– To gjester skal ha blitt kastet ut fra utestedet på grunn av beruselse. Det later til å ha oppstått en krangel mellom disse to. En av dem, en mann i 20-åra, skal ha vært svært utagerende og ble holdt nede av flere vakter, sier operasjonsleder Sindre Molnes.

Molnes, som kom på jobb søndag morgen, sier loggen om hendelsen er litt uklar.

– Jeg antar at det speiler forholdene på stedet. Hele situasjonen virker å ha vært kaotisk og uklar. Det er opprettet en anmeldelse, men uten oppføring av navn på mistenkte. Det later til å ha vært vanskelig å få ordentlig informasjon både fra vaktene og fra de to gjestene. Det er motstridene forklaringer på hvem som har gjort hva, så her trengs nærmere undersøkelser for å få kastet mer lys over saken, sier Molnes.

Høy musikk

Hendelsen i Molde er den eneste av denne typen i fylket i løpet av natten. Politiet har ellers twitret om to andre saker de har vært involvert i. En er fra Ålesund sentrum, der politiet avsluttet en fest i en leilighet etter klager på høy musikk og støy. Den andre er fra Ellingsøya og gjelder en fest med høy musikk i et naust. Politiet dro til naustet og ba dem som var der, om å dempe musikken.