Vaksinerer den første i Norge kl. 12 i dag

Nyheter

Første koronavaksinering i Norge

En beboer på et sykehjem i Oslo blir klokka 12 i dag den første her i landet til å få koronavaksine. Den ordinære vaksineringen starter i morgen, og de kommende dagene vil 5.000 eldre få vaksinen. Også ellers i Europa pågår det vaksinering.

Israel stenger ned igjen

Fra klokka 16 i dag stenges Israel ned for tredje gang for å begrense spredningen av koronavirus. Nedstengningen varer til 10. januar.

Valg i Den sentralafrikanske republikk

Innbyggerne i Den sentralafrikanske republikk går til urnene i et valg som blir sett på som en viktig test på landets evne til å reetablere stabilitet. Tidligere i uken anklaget president Faustin Archange Touadera sin forgjenger François Bozize for å planlegge et kupp.

Valg i Niger

Det vestafrikanske landet Niger holder presidentvalg og valg på nasjonalforsamling i dag.