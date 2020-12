Nyheter

– Det var bare en person inne i hytta, og vedkommende har kommet seg ut, forteller operasjonsleder i politiet, Arild Reite.

Hytta ligger på Gauprøra i Vistdal i Molde kommune – ikke i et hyttefelt, men alene i enden av vegen, opplyser Nils Bjerknes ved 110-sentralen i Møre og Romsdal.

Klokka 19.15 søndag kveld melder 110-sentralen på Twitter at hytta er overtent, og at det ikke er fare for videre spredning.

– Brannvesenet er på stedet og jobber med slukking, forteller Bjerknes.