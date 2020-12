Nyheter

430 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 430 koronasmittede i Norge. Det er 113 flere enn dagen før og 55 flere enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt registrert 46.678 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

WHO-advarsel: Pandemien blir ikke den siste

Koronapandemien kommer ikke til å bli den siste krisen av sitt slag som rammer verden, advarer Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Historien forteller oss at dette ikke blir den siste pandemien og at epidemier er en del av livet, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus i et videoinnslag i forbindelse med markeringen av verdens første internasjonale epidemiforberedelsesdag i dag.

Kvinne slått ned i Troms – sendt til sykehus

En kvinne på rundt 20 år ble i natt slått ned utenfor et forsamlingslokale på Lyngseidet i Troms. To jevnaldrende kvinner skal ha stått for ugjerningen.

Jenta behandles ved Universitetssykehuset Nord-Norge, opplyser Troms politidistrikt. Hun var inn og ut av bevissthet og kan ha brukket nesa.

Bil kjørte inn i ras i Kristiansand

Et steinras gikk i natt over Ålefjærveien i Kristiansand. En bil kjørte inn i det, men ingen personer ble skadd.

– Bilen var ikke kjørbar etterpå, forteller operasjonsleder Vidar Arnesen i Agder politidistrikt.

Tre drept og tre såret i bowlinghall i USA

Tre mennesker ble drept og tre andre såret da en væpnet man skjøt mot dem inne i en bowlinghall i Rockford i den amerikanske delstaten Illinois.

En mistenkt ble pågrepet etter skytingen, opplyste politisjef Dan O'Shea på en pressekonferanse i natt norsk tid.

Fem funnet døde i bolig i Arkansas

To kvinner og tre jenter er funnet døde i en bolig i Atkins i den amerikanske delstaten Arkansas. De døde er i alderen 8 til 50 år. Alle antas å være i slekt, opplyser sheriff Shane Jones i Pope fylke.

Politiet har ingen mistenkte i saken, men mener det muligens kan være en familietragedie.