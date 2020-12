Derfor så kunstgressbanen til 2-3 millioner slik ut i morges

Nyheter

Jan Roger Lindseth, leder i IL Bryn, var lite glad for synet som møtte folk ved kunstgressbanen i Hustadvika idrettspark 2. juledags morgen. Hjulspor tett i tett, både rundt og på tvers av banen, vitnet om at noen hadde tatt seg til rette der i løpet av natten. Det hele ble også observert da det skjedde, men synderne stakk av da de forsto at de var sett.