Folk er flinke til å hente pakkene sine, men her har de fortsatt mange pakker igjen

Det har vært ei travel førjulstid for butikkene med Post i Butikk. Koronasituasjonen har ført til at mange har måtte endre på sine planer for jula, og Posten melder at julaften morgen lå det fortsatt nesten 250.000 uavhentede pakker over hele landet. Det er 50.000 flere pakker enn til samme tid i fjor.