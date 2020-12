Nytt smittetilfelle i Averøy, gul beredskap i Kristiansund

Nyheter

Lille julaften melder Averøy kommune om et nytt tilfelle av covid-19-smitte.

– Personen er isolert og nærkontakter satt i karantene. Smittetilfellet har utspring i det pågående utbruddet ved Atlanten videregående skole. Det pågår nå smittesporing og utbruddet har potensial til å bli omfattende, skriver Averøy kommune i en pressemelding.

Høyner beredskapen

Ti personer er så langt smitta etter utbruddet ved den videregående skolen i Kristiansund. Over 200 personer er i karantene og både testing og smittesporing pågår for fullt. Kriseledelsen i kommunen har bestemt seg for å øke til gul beredskap. Det innebærer blant annet økt anbefaling om bruk av munnbind.

200 er i karantene etter smitteutbrudd i Kristiansund Ni personer har fått påvist koronasmitte i Kristiansund i løpet av de siste to dagene, og 200 personer er satt i karantene, melder Tidens Krav.

Vil inngå besøk ved institusjoner

Averøy kommune går også ut med nye råd om besøk i jula.

– Vi anbefaler på det sterkeste at besøk på institusjoner og omsorgsboliger blir nøye vurdert nå i julen. Digitale besøk er tryggest.

I tillegg til utbruddet ved Atlanten videregående skole, minner kommunen om at det også betydelig fare for importsmitte fra tilreisende nå i jula.

Nå er det tilreisende unge voksne som er smittet i fylket Frykter «hjem til jul» vil korona-tippe Norge Det er ikke lenger mest gjestearbeidere og sjøfolk som tester positivt i fylket, men tilreisende unge voksne. Einar Nilsen frykter all reisinga nå vil tippe Norge til en smittesituasjon mer på linje med knallrøde Sverige og Danmark.

– Familier som nå har fått sine hjem/besøk fra områder med høy smitte, bør ta ekstra forholdsregler. Vi minner også om nasjonale myndigheters anbefaling om å begrense sosial kontakt og sammenkomster», skriver Averøy kommune på sine nettsider.

Også på Smøla er det meldt om ett smittetilfelle onsdag.