Nå er det klart hvem som får de første vaksinedosene i Molde

Molde kommune skriver i en pressemelding sendt ut lille julaften av vaksineringen starter i uke 1. Øverst på lista over dem som får vaksine står er beboere på sjukeheimer.

Slik fordeles de første vaksinedosene Molde får 125 doser som kan settes rett over nyttår.

– Vaksineringen starter ved Midsund sjukeheim, Nesset omsorgssenter og Råkhaugen omsorgssenter. Beboere i sykeheimer får vaksinen der de bor. Den første uka får Molde kommune 125 vaksiner, og avgjørelsen om prioriteringsrekkefølgen er gjort etter en medisinskfaglig vurdering, og følger den prioriteringen som regjeringen har lagt opp til, skriver kommunen i pressemeldinga.

Massevaksinering i uke 3

Norge mottar 35.000 doser vaksine mot covid-19 i romjula. Deretter er det ventet ukentlige leveranser på 40.000 doser. Molde kommune regner med å kunne starte massevaksinering fra uke 3, altså 18. januar.

– Vi kommer med mer informasjon om dette når dette er klart. Molde kommune er i dialog med Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske sanitetskvinners forening og Sivilforsvaret for et samarbeid slik at vaksineringen skal flyte så godt som mulig, skriver Molde kommune.