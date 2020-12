Mannskap på skip i Elnesvågen koronasmitta

Nyheter

Vedkommende som har testet positivt har milde symptom. . Vedkommende er nå satt i isolasjon på skipet, melder Hustadvika kommune i en pressemelding lille julaften. Øvrige mannskap er satt i karantene.

Smittesporing gjennomført

– Kommuneoverlegen har vært i kontakt med den smitta, som etter forholdene har det bra. Det har vært gjennomført nødvendig smittesporing, og kommunen har gjennomført testing av alt mannskap, skriver Hustadvika kommune i en pressemeldinga.

Kommunen opplyser videre at det vil bli vurdert sammen med rederiet, FHI og kommunen om skipet kan seile videre når prøvesvar fra øvrige mannskap foreligger.

Mannskap på 18

Rederiet Utkilen i Bergen bekrefter i en pressemelding onsdag kveld at den smitta et mannskap om bord på deres skip M/T «Finnstraum». Det ble først opplyst at skipet lå til kai i Elnesvågen, men rederiet opplyser at det ligger ankret opp i fjorden utenfor. Kjemikalieskipet er på veg til Hustadmarmor for last. Om bord er et mannskap på 18 fra Norge, Øst-Europa og Filippinene, opplyser rederiet.

– Den smitta har milde symptom. Resten av mannskapet er i god behold og blir ivaretatt så godt som mulig, skriver finansdirektør Espen Bjelland i Utkilen på vegne av rederiet.

Rederiet opplyser at den smitta ble testet i går, tirsdag. Videre skriver de at de har informert alle relevante lokale myndigheter..

– Kommuneoverlegen i Hustadvika sørget for rask prøvetaking av øvrige mannskap i kveld. Vi venter svar på disse prøvene mest sannsynlig i morgen, opplyser Espen Bjelland.