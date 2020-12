Nyheter

WHO holder møte om ny virusvariant

WHO Europa har innkalt de 53 europeiske medlemslandene til møte for å diskutere håndteringen av en ny og mer smittsom variant av koronaviruset som er oppdaget i Storbritannia. Møtet starter klokka 10, men er lukket.

Stans i direktefly utløper

Regjeringens beslutning om stans i direktefly fra Storbritannia som ble innført mandag, utløper. Den må forlenges eller oppheves i dag.

Koronarapport kommer

Folkehelseinstituttets ukesrapport om koronasituasjonen legges fram.

Ghanas tidligere president gravlegges

Det er begravelse for Ghanas tidligere president Jerry John Rawlings. Rawlings var statsleder for det vestafrikanske landet i til sammen to tiår, først som leder av en militærjunta og senere som valgt president. Han skal ha fått påvist covid-19 før han døde i november, 73 år gammel.