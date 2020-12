Brannvesenet rykket ut for å bistå båt i nød ved Sekken

Nyheter

Klokka 09.13 onsdag morgen meldte brannvesenet at de var ute på et oppdrag i Moldefjorden. En båt i nød hadde behov for assistanse vest for Sekken.

– En åpen båt har trøbbel med framdrifta, og tar inn vann. Det var båteier sjøl som ringte inn. Brannbåten er ute og assisterer, og vi håper det skal løse seg om ikke så altfor lenge, sa Berge ved alarmsentralen hos Nordmøre og Romsdal brann og redning.

Klokka 09.34 melder Hovedredningssentralen Sør-Norge at brannbåten har fått kontroll på havaristen, og er i ferd med å slepe båten til land.