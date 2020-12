Nyheter

Det er manuell dirigering ved Nåsavatnet på fv64 på Eide på grunn av et trafikkuhell.

Det er mulig å passere, men det er kø i området. Nødetatene er på stedet og bilberger er på veg

Oppdatert 15:58:

Det skal være tre biler og seks personer involvert. Det er ikke meldt om personskader. To voksne og to barn sendt til legevakt for sjekk.

Det er mistanke om ruskjøring av føreren i bakerste bil og sjåføren anmeldes og tas med til legevakt for blodprøve.

Saken oppdateres