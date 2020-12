Fotograferte «Julestjernen» over Molde

Nyheter

I dag, altså 21. desember, formet solsystemets to største planeter, Jupiter og Saturn, det som lignet på en dobbeltplanet. Hendelsen kalles på fagspråket en «planetarisk konjunksjonen» og var synlig som et lyssterkt objekt på himmelen. Sist Jupiter og Saturn var like nærme hverandre var i 1226.