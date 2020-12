Nyheter

Ny smittesporings-app

Tidligere i år trakk regjeringen smittesporingsappen Smittestopp etter at Datatilsynet la ned forbud mot å behandle personvernopplysninger i appen. I dag lanserer FHI en ny app ved samme navn.

Dom faller i Snartemo-saken

En 22-åring er tiltalt for å ha kjørt på og drept den 28-årige franske kvinnen Daisy May Tran, som ble funnet død på en øde grusvei på Snartemo i Hægebostad kommune 2. juni 2019. Aktor har lagt ned påstand om tre år og tre måneders fengsel for 22-åringen. I dag faller dommen.

Regjeringen har koronapressekonferanse

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og assisterende FHI-direktør Gun Peggy Knudsen er til stede under regjeringens koronapressekonferanse, som både vil omhandle den nye smitteappen og den øvrige koronasituasjonen.

Petter Northug i Oslo tingrett

Tidligere langrennsløper Petter Northug møter i Oslo tingrett. Retten skal behandle tilståelsessaken hvor 34-åringen må svare for råkjøring og oppbevaring av kokain.

WHO har pressekonferanse

Direktør Tedros Adhanom Ghebreyesu i Verdens helseorganisasjon (WHO) har pressebrifing om utviklingen i pandemien. Pressekonferansen avholdes fra Genève som videomøte.

EMA kan godkjenne Pfizers koronavaksine

I dag vil det europeiske legemiddelbyrået (EMA) ta stilling om man skal anbefale en betinget godkjenning av Pfizer og Biontechs koronavaksine. Deretter kan EU-kommisjonen godkjenne vaksinen i EU/EØS 23. desember. En godkjenning fra EMA vil også gjelde i Norge.