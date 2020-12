Førjulsgåve til kreftramma i Aukra

Dei har kjempa i to år for å få på plass ein kreftkoordinator i Aukra. Torsdag kom julegåva frå kommunestyret til kreftramma i Aukra – det blir oppretta ei 50% stilling som kreftkoordinator i kommunen. – Vi er letta og glad, seier dei to initiativtakarane Torill Paoli og Lone Roald.