Nyheter

375 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 375 koronasmittede i Norge. Det er 56 færre enn dagen før, men elleve flere enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det registrert til sammen 2.779 nye smittetilfeller i Norge. 2,5 millioner personer er til nå testet for koronavirus her i landet.

136 koronapasienter var lørdag innlagt på sykehus. Det var 14 flere enn dagen før.

Nye restriksjoner i Sydney etter nytt utbrudd

Sang og dans blir forbudt i Sydney fram mot jul som følge av et nytt koronautbrudd i byens nordlige forsteder.

Til sammen er det nå registrert 68 smittetilfeller i forstedene langs kystsripen nord for byen, der de lokale myndighetene lørdag innførte en fire dager lang nedstengning.

Over 25.000 koronadøde i Texas

Texas passerte lørdag 25.000 døde av koronaviruset, det nest høyeste tallet i USA der viruset sprer seg uhemmet, trass i av vaksineringen nå er i gang.

Statens helsemyndigheter meldte lørdag om 272 nye dødsfall. Dermed kom totaltallet opp i 25.226. Bare New York har flere, med over 37.000.

Rekordvekst i årets julehandel på nett

Den norske julehandelen på nett å øke kraftig de to første ukene i desember. Omsetningsstatistikk fra mer enn 7.100 norske nettbutikker viser at salget økte hele 48 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Innbyggerne i Oslo har i julehandelsperioden stått for den største veksten innen netthandel. Her er veksten i omsetningen 66 prosent. Deretter følger Viken med en økning på 59 prosent.

Mexicos president har snakket med Biden

Mexicos president Andrés Manuel López Obrador opplyser at han nå omsider har hatt en telefonsamtale med USAs påtroppende president Joe Biden.

– Vi bekreftet vår holdning om at vi ønsker å samarbeide til beste for våre folk og våre land, skrev López Obrador etter samtalen. Biden på sin side sa han vil ta tak i årsakene til utvandringen fra El Salvador, Honduras, Guatemala og det sørlige Mexico for å sikre en ordnet og trygg migrasjon.