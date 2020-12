Nyheter

Klokka 14.22 fredag ettermiddag meldte brannvesenet om ei trafikkulykke i Osen, like ved Kleive, i Molde kommune.

Klokka 14.34 melder politiet i Møre og Romsdal at det skal være snakk om et trafikkuhell, og at en lastebil og en bil har kjørt av vegen. Det skal ikke være noen personskade. Det skal være svært glatt på stedet, får politiet opplyst.