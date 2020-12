Nyheter

Mann siktet for drapsforsøk på utested i Stavanger

En mann ble like før midnatt skutt inne på utestedet Los Tacos i Stavanger sentrum. Han overlevde og er innlagt på Stavanger universitetssjukehus.

– En mann som befant seg på stedet er siktet for drapsforsøk. Han sitter nå i avhør, sier politiadvokat Christine Kleppa i en pressemelding like etter klokken 4 fredag morgen. Politiet fikk melding om hendelsen like før midnatt natt til fredag.

Modernas vaksine anbefalt godkjent i USA

En ekspertgruppe anbefaler at legemiddelverket i USA gir nødgodkjenning til koronavaksinen som er utviklet av selskapet Moderna. Dermed ligger det an til at vaksinen kan bli godkjent det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA innen kort tid.

I så fall blir Modernas vaksine den andre koronavaksinen som godkjennes for bruk i et vestlig land. Modernas vaksine gir 94 prosent beskyttelse mot covid-19, i likhet med den første vaksinen som er godkjent i USA, utviklet av Pfizer og Biontech.

Biden vil gjøre datasikkerhet til topp-prioritet

USAs påtroppende president Joe Bide sier han vil prioritere cybersikkerhet når han tar over fra 20. januar. Amerikanske sikkerhetsmyndigheter uttrykker økende bekymring for omfanget av et globalt angrep, som de mistenker at Russland er ansvarlig for.

– Vi må forstyrre og forhindre våre motparter fra i det hele å gjennomføre store dataangrep. Det skal vi gjøre ved blant annet å påføre de ansvarlige et betydelig tap, sier Biden.

464 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 464 koronasmittede i Norge. Det er fire flere enn dagen før, men 34 færre enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det registrert til sammen 2.753 nye smittetilfeller i Norge. 2,5 millioner personer er til nå testet for koronavirus her i landet.

121 koronapasienter var torsdag innlagt på sykehus. Det var tolv færre enn dagen før. Til sammen er 404 koronasmittede personer døde i Norge siden mars.

Solskjær: – Vi spilte briljant fotball

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær sier laget spilte helt strålende da de snudde kampen mot Sheffield United og til slutt vant 3–2.

– Vi spilte briljant fotball mellom deres første og andre mål. Slutten var derimot litt for ubehagelig for min smak, sier Solskjær til BBC.