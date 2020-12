Derfor tok det et år å innse at sjukehusramma er for liten

Nyheter

For første gang siden ramma for SNR-prosjektet ble vedtatt, erkjente helseforetaket ved toppsjef Øyvind Bakke at ramma er for liten. Det sa han på siste styremøte i Helse Møre og Romsdal 9. desember. Foretaket vil gå til Helse Midt-Norge i et forsøk på å øke ramma.