– Vi har per nå to kjente smittetilfeller med samme smitteveg. Det er en person som har vært i Trondheim. Og en kollega av denne som også er smittet. Vi har god kontakt med de smittede og arbeidsgiver på den aktuelle bedriften har tatt nødvendige forholdsregler. Det er satt i verk testing av nærkontakter og noen av personellet er satt i karantene, sier kommunalsjef Jan Morten Dale. Han forteller at det som følge av smitten ble testet 30 personer torsdag. 16 av disse prøvene er klare – og de er negative. De 14 andre forventes svar på raskt. Fredag ble ytterligere 60 testet. Noen som følge av den aktuelle smitten, andre testet seg av andre årsaker. Dale håper å ha svar på disse i løpet av lørdag.