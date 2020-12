Nytt tilfelle av covid 19-smitte i Hustadvika

Nyheter

Hustadvika kommune skriver i en pressemelding torsdag kveld at det er registrert et nytt smittetilfelle i dag.

– Smittekilden er kjent, og kommunen jobber videre med smittesporing. Den smitta er satt i isolasjon. Kommuneoverlegen har hatt samtaler med den smitta som etter forholde har det bra, skriver Hustadvika kommune i en pressemelding torsdag.

Gir råd til tilreisende fra «røde» områder

Her minner kommunen om at reiser fra områder med mye smitte i Norge medfører risiko for spredning til områder med lite smitte.

– Kommune vil oppfordre alle som kommer hjem fra et område med høy smitte til å være særlig forsiktige de første 10 dagene etter ankomst. Vi anbefaler alle å følge anbefalte forholdsregler i disse 10 dagene, heter det i skrivet som er undertegnet av kommuneoverlege Petter Aaberg Holen og kommunalsjef Jan Morten Grimstad Dale.

Dette er anbefalingene:

· Redusere antall kontakter.

· Hold 2 meters avstand til personer i risikogruppen.

· Vær særlig nøye med hånd- og hostehygiene.

· Vær særlig oppmerksom på symptomer.

· Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer eller tror du kan har vært utsatt for smitte.