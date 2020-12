Nå skal Høgskolen i Molde utdanne jurister

Nyheter

Ifølge Høgskolen har det vært etterspørsel etter et lengre studietilbud innen rettsvitenskap i Molde. Fra før har de tilbudt andre studier innen juss, som for eksempel årsstudium i juss og bachelor i juss og administrasjon.

– Vi har registrert en stor etterspørsel og interesse for nettopp rettsvitenskap over flere år, så vi regner med at dette blir godt mottatt blant studiesøkende ungdom, sier dekan Kari Bachmann og studieleder Odd Anders Bøyum-Folkeseth.

Den nye bacheloren skal gi studentene juridisk kunnskap og praktiske ferdigheter som er etterspurt for eksempel i forbindelse med kontraktsforhandlinger, søknadsprosesser, klager eller andre tvister. Høgskolen skriver på sine sider at de forventer et bra arbeidsmarked for de som fullfører utdanningen.

Skolen tar sikte på å få godkjent bacheloren som tilsvarende lik de tre første årene av master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Om dette blir tilfelle, vil det være mulig å søke seg videre inn i fjerdeåret av masteren etter endt studieløp i Molde.

Satser på juss og rettsvitenskap

Bachmann og Bøyum-Folkeseth har store forventninger til nyetableringene. Fra høsten av vil det også opprettes et nytt årstudium i juss og økonomi ved skolens avdeling i Kristainsund. Samlet sett vil jussmiljøet ved Høgskolen ha 11 faste ansatte og en rekke bistillinger, skriver de på sine sider.

De studentene som har tatt årsstudiet i juss ved Høgskolen i Molde i 2018 eller senere kan søke om å få dette godkjent som første året i den nye bacheloren.